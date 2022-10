SÕJAPÄEVIK (220. päev) | Ukrainlased vabastasid eile annekteerituks kuulutatud Lõmani

Juba paar nädalat õhus olnud ootus Lõmani linna ümberpiiramisest sai eile tõeks, täna jõudsid Ukraina väed Lõmani kesklinna ning – vaatlejate mõningaseks üllatuseks – Venemaa teatas, et on tõesti Lõmanist taganenud. Üllatus on see seetõttu, et just eile kuulutas Putin oma suures anneksioonikõnes Lõmani Vene omaks. Üllatus oli see ka mõnedele Vene väeosadele, kellele oli lubatud kohe-kohe uut tuge, kuid kes tegelikult kotti jäeti. Allpool pikemalt sellest, kuidas ukrainlastel see õnnestus.