„MEIE KIRJANDUSE LUGU“ ETV uus saatesari, mida juhib näitleja Ester Kuntu ja mille toimetaja on Kai Väärtnõu, on huvitav, rahulik ja hästi läbi mõeldud telesaade, mis mõjub keerulisel ajal nagu palsam hingele. Kahju, et vaid neli osa...