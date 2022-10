Korvpallimeeskond ei ole aadlipreilide pansionaat

Väga lühikese ajaga on kolmes naaberriigis Lätis, Eestis ja Venemaal välja tulnud mängufilmid korvpallist. Lätlastel oli see „Dream Team 1935“ (2012, rež Aigars Grauba). Film jutustab sellest, kuidas Läti meeskond tuli 1935. aastal Euroopa meistriks. Viis aastat tagasi valmis venelastel film „Tee tippu“ (rež Anton Megerditšev) ja see on lugu NSVLi meeskonna dramaatilisest kullavõidust 1972. aasta Müncheni olümpiamängudel. Eesti film „Kalev“ (rež Ove Musting) on kinodes just praegu ja seal räägitakse meie meeskonna Nõukogude Liidu meistriks tulekust murrangulisel 1991. aastal. Kõik need linateosed on kangelasfilmid, mille aluseks suursaavutus, mis on oma rahvale oluline. Just korvpallil peab ka olema filmimeestele suur võlu, sest eks saavutusi ole teisigi, aga valiti just see spordiala.