„Hädal käime me õues,“ kirjeldab ta. Kasarmus on kaks suurt kergendusruumi, kuid neid pole võimalik kasutada. Kõik kohad on täis rooja ja prügi. Üks tualettidest on uppunud virtsavette. Vann on maetud suitsukonide alla. Sõduritel on täielik hämming ja kaos, neil pole õrna aimugi, mida nad seal tegema peavad. „Me ei leia ühtegi ohvitseri, kes vastaks meile, et mis toimub,“ nendib kasarmust ülevaadet tegev mees.