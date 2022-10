Mitte ainult sobiv kandidaat

SENI VEEL EESTINDAMATA: Tänavu Nobeli kirjandusauhinna pälvinud prantslanna Annie Ernaux on kirjutanud paarkümmend raamatut, mille tiraažid kodumaal on hiiglaslikud, ent eesti keeles saab Arnaux'd esimest korda lugeda alles tuleval aastal.

Kui Rootsi Akadeemia end mõne aasta eest pärast mitmeid skandaale reformida üritas, siis anti otsesõnu teada, et tulevikus hakatakse kirjandusauhinna määramisel rohkem arvestama mitmekesisusega ning pööratakse pilk laiemasse maailma. Kui aga vaadata viit viimast laureaati, siis väga suurt muutust tegelikult toimunud ei ole – üldiselt on kõik ikkagi Euroopa või Põhja-Ameerika autorid. Mullune võitja Abdulrazak Gurnah on küll sündinud Tansaanias, ent temagi on valdava osa elust elanud Inglismaal. Tõsi, natuke on suurenenud üllatuslikkuse element, sest Gurnahi nimi polnud soosikute seas kunagi figureerinud ning ka luuletaja Louise Glücki auhind (2020) oli pigem ootamatu. Kui vihje mitmekesisusele pani paljud vaatlejad mõtlema, kas edaspidi jagatakse rohkem preemiaid ka teiste maailmajagude üsna vähetuntud autoritele, siis tänavuse auhinna sai siiski prantslanna Annie Ernaux.