Nüüd, kui raudteesild on kinni või vähemasti olulisel määral häiritud liiklusega, jääb piirkonna varustamiseks veel üksnes raudteeühendus Melitopoli ja Donetski vahel. Seejuures on too vaid üherajaline raudtee ning asub rindejoonele liiga lähedal. Näiteks kui sügise eel Venemaa oma vägesid Hersonis tugevdas, tegi ta seda just Kertši silla kaudu. Sõltuvalt lõigust on Melitopoli ja Donetski vaheline raudtee aga kas miinipildujate, haubitsate või lausa Javelinide laskeulatuses.