Dave Gahan: „Pikalt arvasin, et miski, mida teen, pole suurt midagi väärt“

„Meie juured on Berliinis,“ ütleb DM-i laulja Dave Gahan (60) möödunud nädalal toimunud intervjuul. Vahest just seetõttu valiti see linn uue albumi „Memento Mori“ ja tuuri väljakuulutamise kohaks. Sündmust hoiti salajas, aga loomulikult levis info üritusest vähemalt Saksa ajakirjanduses juba mitu päeva varem.