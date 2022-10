Õudusfilmi „Azrael“ režissöör on Evan Katz, kelle film „Väikesed kuriteod“ oli viis aastat tagasi õudusfilmide festivali HÕFF avafilm, nii et ta on vähemalt korra varem Eestis käinud. Filmi peaprodutsent on Dan Kagan („Significant Other“). Selle peaosas mängib tõusev täht Samara Weaving, keda näeb peagi näiteks Oscari-võitja Damien Chazelle’i uues filmis „Babylon“ koos Brad Pitti ja Margot Robbiega. Filmi stsenarist on Simon Barrett, kelle sulest on pärit 2024. aastal esilinastuv suurfilm „Godzilla vs. Kong 2“.