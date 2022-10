Minge tehke oma arstile pai

„See teeb haiget,“ nendib juba haiglaseriaali pealkiri kuiva otsekohesusega. Jah, tõepoolest. Kui südant just hoobiga pooleks ei viruta, siis osa osa haaval näkitseb teravalt servadest küll. Torked on aga mähitud nauditavasse musta huumorisse. Tonaalsuselt meenutab „See teeb haiget“ („This is Going to Hurt“) pigem mittemeditsiinilist draamat „Fleabag“ („Must lammas“) kui elulisusele pretendeerivat meditsiinidraamat „Grey anatoomia“.