Lääne eksperdid avaldavad Financial Times’ile lootust, et Ukraina suudab edeneda järgmisel nädalal Hersoni oblastis Dnipro jõeni. Eesti julgeolekuekspert, kes jagas infot Holger Roonemaale ja Michael Weissile, usub, et Hersoni ja Luhanski kaitseliinid murduvad veel oktoobris. „Venelaste edenemine Bahmutis ja Ukrainlaste edu vabastamisel on nagu võrrelda Vatikani ja Itaaliat.“