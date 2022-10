„Hea venelase“ lugu on intrigeeriv ja selle tegevus toimub hetkel moodsaimal lähiajaloo kümnendil, nimelt üheksakümnendatel. See mood on mõistetav. Juba mõnda aega huvitab meid nii kirjanduses kui filmis meie praeguse ühiskonna ja selle püsivate probleemide lähem tekkelugu.