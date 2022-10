Too 14. septembril ilmunud artikkel räägib, et mõttekoda RAND Corporation analüüsis juba kuu aega enne Venemaa „sõjalise erioperatsiooni“ algust, kuidas USA saab Ukrainas puhkeva sõja abil nõrgestada Euroopa Liitu, eriti aga tema majandusmootorina tuksuvat Saksamaad. See lugu osutus muidugi jampsiks, mille RAND Corporation kohe ümber lükkas. Aga venelaste infooperatsiooniks sobis ta väga hästi. Artikkel jooksis ju väga hästi.