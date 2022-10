Suurima Läti kunsti erakoguga ärimees: kogu luues on parem osta teos kunstniku nime teadmata

Keset kõige keerulisemat koroonaaega aastal 2020 avas Riias uksed täiesti uus kunstikeskus. Möödunud sajandi algusest pärit vanast korgivabrikust Karutapja tänaval sai Zuzeum, korralikult renoveeritud moodne eramuuseum, Läti ärimehe ja kunstikoguja Jānis Zuzānsi uhke kunstikollektsiooni kodu, mis on külalistele avatud seitse päeva nädalas. Zuzeum on mõnusa katuseterrassiga trendikalt sisustatud kunstikeskus, mille tööruumidki mõjuvad nagu nõelasilmast tulnud kaasaegse kunsti galerii, valitud teosed, valitud disainmööbel, pisut pidulik meeleolu. Domineerib kollakasoranž värv, kõik on värske, puhas ja helge nagu ikka uutes, massidest veel trööpamata kultuurikohtades.