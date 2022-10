Tragikoomiline nõiaring: Vene gaasist loobuda aitavad Euroopa tuumajaamad. Ja vene tuumakütus

Eelmisel nädalal teatas Prantsusmaa president Emmanuel Macron teleintervjuus, et kui Venemaa kasutab Ukraina vastu tuumarelva, siis Prantsusmaa ei vasta samaga. Ütlus pälvis ohtralt kriitikat, sest tuumapomm on ennekõike psühholoogilise toimega relv – see on kapis kükitav koll, mille võimalik vallapäästmine peaks kõiki tervemõistuslikke otsustajaid kohutama, hoidma neid parandamatu tagajärjega käskude eest.