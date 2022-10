Argielu merel: kui delfiinidele muusikat lasta, laulavad nad kaasa

Lühidalt – oleneb ilmast. Kui tuul lubab, siis on kõik nagu mõnest imalast parfüümireklaamist. Päike paistab, meri sillerdab, keha on kergelt higine, samuti külm veinipudel. Järgmisel päeval võib see kõik aga asenduda millegagi nagu Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil nähtud filmis. Paat on kreenis, lained Kõrvemaa keskmise suusamäe kõrgused ja ka kõige rutiinsem tegevus on füüsiline väljakutse. Mõlemad on omamoodi elamused, aga mõistliku planeerimisega saab õnneks esimest rohkem ja teist vähem.