Eeslinnaarhitektuur ilusatele ja edukatele

Püüdlikkusest hoolimata ei õnnestu aga meelt alati avatuna hoida. Randvere tee oskab Viimsi keskusena tuntud piirkonnas viibides vajutada kõiki vajalikke nuppe minu küünilisuse aktiveerimiseks. Büroohoone, mis on nimetatud Viimsi Äritareks, ühiskondlikku heaolu pühitsev kolmainsus Maxima-Selver-Rimi ühel ristmikul ning kergliiklustee, mis sobib neile, kes soovivad korraga „kergliigelda“ ja mööda vaadata sellest, et neist ühel pool on neljarealine autotee ning teisel järjepanu eri hoonete parkimisplatsid. Seal, kus kergliiklustee asfalt ulatub autoteeni, on üles pandud pesubetoonist lillelaevukesed ja -purjekad. Muidu pargiks autod ilmselt ka otse bussipeatusesse. Peale Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektide projekti järgi aastal 2006 ehitatud koolihoone raudoksiidiga värvitud meeleoluka betoonfassaadi pole Viimsi keskuses eriti millegi üle rõõmustada. Eesti suurima keskmise brutotuluga vald lendab arhitektuuriliselt madalalt.