Juba on näha, et järelejäänud kuud valimisteni saavad olema kurnavad. Nii neile, kes selles rallis osalevad kui neile, kes seda kõrvalt vaatavad. Osa parteisid on juba startinud. Reformierakonna esimene välireklaamiring on juba õues vaatamiseks. Teised alles valivad uusi esimehi. Aga põhilist võitluspaari vaadates on selge, et nii sõnad kui teod kruvivad väga kangeks.