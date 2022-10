Gabber-barokk, mis liigub seeneniidistiku kiiruses

Björk „Fossora“ (One Little Independent)

Mükofiilsus on üks viimase aastakümne suuri vaimsuse etalone, mis seob kliimaaktiviste, seenelkäijaid, psühhonaute, kombucha-tegijaid jne. Kui kuulsin, et Björk avaldab tänavu gabber-albumi koos Gabber Modus Operandiga, mis on samal ajal pühendatud leinale ja juurteotsingule mükoriisalikus filosoofias, tundus see nii eht-björkilik.