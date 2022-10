Naine lasi emal ära surra ja peab nüüd vangi minema

Sotsiaalkindlustusameti koostatud juhendis „Täisealisele isikule hooldaja määramine“ seisab, et hoolduse eesmärk on „säilitada ja parandada isiku elukvaliteeti“. Veel seisab seal juhendis, et hooldaja abistab neis toimingutes, „mida inimene ise kõrvalise abita teha ei saa, kuid mis on vajalikud igapäevaseks toimetulekuks“. Igapäevaseks toimetulekuks vajalikud tegevused on sellesama dokumendi järgi muu hulgas söömine ja riietumine, polikliinikus käimine, elementaarne suhtlemine oluliste inimestega ja kommunikatsioonivahendite kasutamine.

Aliide teine naaber Kraavi külast, üle tee elav Heili Sulev meenutab telefonivestluses, et Aliide ei tahtnud sugugi Vinnisse kolida. „Ta ütles, et ei taha minna tütre juurde: sinna ma lähen nagu vangi, sinna tuppa ma jäängi,“ meenutab Heili.

Leidub eakaid, kes rahastavad kohta hooldekodus kinnisvara müügist või väljaüürimisest. Aliide puhul see võimalus kõne alla ei tulnud. Tema koduks olnud ridaelamuboks kuulus vallale, Aliide ja tema kadunud abikaasa olid selle 1990. aastatel erastamata jätnud („Ei teagi, miks, ehk neil polnud küllalt EVPsid,“ arutleb naaber Lembit). Antsla vald pani ridaelamuboksi 2011. aastal müüki ning see leidis peagi uue omaniku.

Kalev: „Siis helistati vallast, öeldi, et selline asi – teie ema on nüüd hooldekodus. Öeldi, et pensionist ei jagu, hakake 3000 krooni (192 eurot – EE) juurde maksma. Naine ütles, et kust ma selle raha võtan. Siis polnudki muud väljapääsu, pidime ta siia tooma.“

Kohale saabunud kiirabile pidi avanev vaatepilt tunduma sedavõrd kahtlustäratav, et kadunuke saadeti kohtuarstlikku ekspertiisi. Ekspressile teadaolevalt selgus ekspertiisis, et Aliide suri küll loomulikku surma – vanadusse –, kuid leiti mitmeid märke, mis viitasid eaka inimese hooletusse jätmisele.

Sama juhendi järgi peab kohalik omavalitsus „jälgima, et hooldaja hoolduskoormus ei kasvaks sedavõrd, et kannatab nii hooldatava kui hooldaja heaolu“.

„Kui tekivad probleemid, hooldatava olukord muutub raskemaks, on hooldajal kohustus teavitada valda, et saaksime lahendust leida,“ lausub Ivanova.

Põhiseaduse järgi on tõesti igaühel õigus eraelu puutumatusele. Aga niisamuti on igal inimesel põhiseaduse järgi õigus tervise kaitsele ning „riigi abile vanaduse ja puuduse korral“. Lisaks on põhiseaduse järgi „puuetega inimesed kohalike omavalitsuste erilise hoole all“.

Aga kui hooldaja ei oska hooldatava probleeme näha?

Ivanova: „Igaühe koju lihtsalt ei jõua. Sotsiaaltöötaja ei saa ju perega koos elada. Kui meile öeldakse, et inimene on väga raskes seisus, siis me reageerime kohe.“

Urve abikaasa Kalev ütleb, et tema mäletamist mööda oli pere tahtnud arsti või õde koju kutsuda, aga öeldi, et tuleb ise kohale tulla.

Kalev: „Öeldi, et tooge arsti juurde – aga kuidas ma toon? Ta ei tahtnud ju minna. Sülle ikka ei võta teda.“

Millise arsti või õega pere täpselt vestles ja millal, Kalev ei mäleta. Urvelt endalt ei õnnestunud Ekspressil selle kohta infot saada.

Ühe juhtunuga hästi kursis oleva inimese sõnul ei jõudnud Aliide kordagi kohaliku perearsti juurde. Ekspressile teadaolevalt oli Aliide perearstiks Sirje Korsten.

Kui Eesti Ekspress perearstile helistab, ütleb too, et „pole võimalik sekkuda olukorda, millest me ei tea. Kui me teame olukorda, siis me sekkume olukorda.“

„Kui teie nimistus on patsiendid vanuses 80 pluss, kas te ei tee neile mõnikord kontrollkõnesid, et kuidas neil läheb?“

Korsten: „See on väga intrigeeriv küsimus. Aga igal juhul perearsti puhul algab tegevus sellest, et patsient ise või lähedased pöörduvad.“

Sirje Korsten kinnitab, et tema perearstikeskuses tehakse koduvisiite, „kui selleks on vajadus ja näidustus“. Visiitidest ei keelduta kunagi, kinnitab arst. Perearsti koduvisiidi teenustasu Vinnis on 27 eurot (võrdluseks – Antsla perearst, kelle nimistusse Aliide varem kuulus, küsib koduvisiidi eest viis eurot).

Kas vald tegi ikka kõik õigesti?

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ohkab Aliide juhtumist kuuldes raskelt.

„See, kes oli hooldajaks määratud, käitus inimlikus plaanis valesti, kui jättis teostamata oma hooldaja rolli,“ nendib Riisalo.

Aga tema hinnangul tekitab küsimusi ka kohaliku omavalitsuse tegevu(setu)s. „Kui inimesel on pikaajalise hoolduse vajadus, peab omavalitsus tegema juhtumiplaani ja seda regulaarselt üle vaatama!“