Kas olete varem midagi sellist kohanud? Eesti noore artisti Kitty Florentine'i kontsertidel on paika timmitud ka lõhnad

Kitty Florentine’i esimese albumi esitluskontserdil ei lähe kõik nii nagu kavandatud. Selleks õhtuks spetsiaalselt pehmeks, auravaks, lõhnavaks, muinasjutuliseks disainitud ja vooderdatud Sveta baaris liigub Kitty lava keskele nurgeliste tantsusammudega. Peas ehtekunstnik Claudia Lepiku ulme-aadellik näoehe. Saal on voolanud süntesaatorihelisid täis, aga kui artist suu avab, ei tule mikrofonist midagi. Teiseks looks saab mikker hääle sisse, kuid vokaal kostab sealt kõrvadele ebamugavalt katkendlikult. Veidi ka plärisedes.

Ja siis ma kardan seal, oma pisikese eelarvamustetraadiga kinni pigistatud ajuga, et äkki lööb alustav artist nüüd verest välja. See on Kitty Florentine’il alles kolmas kontsert. Ilmselt kõige tähtsaim neist – debüütalbumi presentatsioon, pikalt ja hoolikalt planeeritud, saal disainitud, paar päeva varem viietunnine proov tehtud, Sveta saal rahvast täis. Ja et tegu pole provokatiivse punkesinejaga, kellel oleks suuresti suva, vaid eleegilist ja graatsilist kaasaegset elektroonikat – mille vaiba all liiguvad elastselt alternatiivne pop ja R’n’B – viljeleva artistiga, siis tõesti pelgan, et äkki apsakad tõmbavad ta jalust nõrgaks ja tuju alla.