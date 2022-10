SÕJAPÄEVIK (243. päev) | Okupandid ei loobu Hersonist kergelt. Haruldane video katapulteeruvast piloodist

Oht suure väeüksusega lõksujäämiseks Ukraina armee ja laia jõe vahel on täiesti reaalne ning muutub iga päevaga tõenäolisemaks.

Niisiis on küsimus, millal ja kuidas okupandid selle taganemise korraldavad ning kuidas seda organiseeritult teha nii, et vägedest ka pärast midagi kasutuskõlblikku järel on.