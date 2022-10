Tallinna Moenädal – aeg asuda sisu kallale

Näiteks ei teeks halba, kui moenädalale oleksid oodatud esinema just nimelt moedisainerid, mitte käsitöölised ega ärirahvas. Eestis on arusaamine disainist muidugi juba eos üsna hägune, selle tõestamiseks piisab vaadata mõned nädalad varem disainiauhindadele kandideerinute üllatusmune täis listile. Moenädala juurde tagasi tulles: Vivian Vau kaubamärgi all müüdavad kingad, mis pretendeerisid aksessuaaride kategooria ehk Kuldse Nõelakoja auhinnale, ei ole disainkingad. Tegemist on masstoodanguga, millele on pandud sisse Vivian Vau logoga liistud. Värviline ja „lõbus“ ei tähenda disaini, kellegi teise poolt loodud tooted, mis su poes müügil on, ei tähenda disaini. Kui sodin oma nime valgele Zara T-särgile, ei liigu ta masstoote kategooriast disainikategooriasse. Lihtne ju. Siinkohal öeldu ei ole etteheide Vaule, vaid neile, kes pidasid vajalikuks nimetada ta nominendiks. See devalveerib konkurssi, auhinda ja žüriid.