KATKEND UUEST RAAMATUST | „Lembit Ulfsak oli oma filmi ära oodanud“

„See on geniaalne!“ Selliseid ülivõrdeid kasutas Ulfsak oma elus väga harva. Kui kiitis, siis enamasti kolleege, teisi näitlejaid. Ain Lutsepp oli tema arvates ületamatu, kellele on looduse poolt antud ja antud. Maria Klenskaja – imetlusväärne. Mikk Mikiver – millest me räägime. Meryl Streep ja Bryan Cranston. Tõnu Kark ja Arvo Kukumägi. Anthony Hopkins, Gene Hackman. See, et Lembit Ulfsak sattus vaimustusse mõnest stsenaariumist, oli aga üliharuldane. Ta ei otsinud käsikirju, ei käinud ringi uute rollide ootuses, pigem tahtis, et ta rahule jäetaks. Kuni korraga – Zaza Urušadze „Mandariinid“.