Eesti keeles ilmus Jaapani klassiku romaan „Noorsand“

Kui eksisteeriks midagi, mida nimetada Jaapani kultuuripanteoniks, siis kuuluks üks aukohtadest seal kindlasti Natsume Sōsekile (1867–1916). Tegemist on klassiku staatuses autoriga, kelle sulest on ilmunud romaanid „Lubage end tutvustada: Kass“ („Wagahai wa neko de aru“), „Seejärel“ („Sorekara“), „Värav“ („Mon“) jt populaarsed tekstid. Romaanikirjanik ja kirjandusteoreetik Natsume Sōseki, kes sündis Meiji ajastu (1868–1912) koidikul ja elas neli aastat kauem, kui Meiji keiser valitses, tajus ja kirjeldas oskuslikult tollasel ajastul modernismi pealetungiga seotud olusid, mistõttu on teda nimetatud koguni Meiji ajastu vaimu kehastuseks.