„Vennad“ ei pelga geifilmi silti

Mitu hiljutist filmi, nagu „Kutsu mind oma nimega“ (2017) ja „Õnnistatud maa“ (2017), on minus kriitiku ja vaatajana tekitanud küsimuse, kas neid peaks kirjeldama geidraamadena või oleme lõpuks jõudnud aega, kui võib rääkida lihtsalt armastus- ja suurekssaamislugudest. „Me tahame filmi, mis näitab, et gei- ja heterosuhted on samasugused – armastus on armastus on armastus,“ ütleb filmiprodutsent „Vendade“ alguses peategelasele. „Ei ole, see on jama!“ röögatab too vastu. „Selle vale pidime me välja mõtlema, et te idioodid meid lõpuks võrdselt kohtleks.“