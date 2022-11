Kas surra välja või mitte?

Kliimakriisiaegses maailmas kadestavad tiigreid ja pandasid ilmselt paljud väljasuremise äärel virelevad merikilpkonnad, Aasia jõedelfiinid, Jaava ninasarvikud, rääkimata Hiina meditsiini spetsialisti sügavkülmikusse pakitud pangoliinidest. Tiigrid ja pandad on fotogeenilised, tegutsevad folklooris, on osanud end süüa sisse inimeste psüühesse. Ja ilmselt seetõttu viitsitakse pingutada, et vähemasti kusagil eraloomaaedades saaksid ülalmainitud karismaatilised staarloomad pikutada ning end bambusest ja laboris kasvatatud steikidest pallikujuliseks süüa ka siis, kui need loomaaiad asuvad sügaval mägede all punkrites, sest maa peal elada enam ei saa. Kõik loomad sellele nukrale Noa laevale ilmselgelt ei mahu.