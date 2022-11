Balthasar Russow, Eesti ajaloo teine isa

KIIRELT MENUKIKS: Oktoobris ilmunud Balthasar Russowi "Liivimaa provintsi kroonika" uustrükk, mille on tõlkinud ja kommentaaridega varustanud ajaloolane Jüri Kivimäe, müüdi raamatupoodides kiirelt läbi ja on uuesti saadaval alates 10. novembrist.

„Aga käed olid muretult puusas – ja nüüd ta lihtsalt eemaldus rahulikul sammul mööda õhku. Ta kõndis muidugi mööda köit ja Pall nägi selgesti, kuidas ta veidi varbad väljapoole astudes taldu köiele asetas. Aga mulje oli ikkagi selline, nagu kõnniks ta lausa õhus. Õigupoolest ei teinud köis asja vaatajale mitte selgemaks, vaid hullemaks. Ilma köieta oleks kõik olnud lihtsalt kas miraakel või nõiatemp. Aga nüüd tuli uskuda, et see on osavus. Pall mõõtis pilguga poisi ja alt-tänava vahemaad: kahesaja viiekümne küünrane kõrgus jooksis tal edasi-tagasi sisikonnast läbi nagu märg nöör.“