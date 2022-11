Balthasar Russowi kroonika uustrükk. Neli sajandit tagasi esimest korda ilmunud kroonika aktuaalsus tänases päevas on jahmatav

KIIRELT MENUKIKS: Oktoobris ilmunud Balthasar Russowi "Liivimaa provintsi kroonika" uustrükk, mille on tõlkinud ja kommentaaridega varustanud ajaloolane Jüri Kivimäe, müüdi paljudes raamatupoodides kiirelt läbi.

Kroonika lugemisel on paljud paralleelid kerged tekkima, oma aktuaalsuses lausa õõvastavad. Kogu see tüli ja rähklemine omade leeris just sel hetkel, kui idapiiri taga kerkivad sünkmustad pilved. Võimetus koostööks. Soovimatus panustada vahendeid maakaitsesse... Eesti lähiajaloost iiveldamaajavalt tuttav pilt.