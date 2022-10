Reformierakonna valitsus pigistas tasuta bussisõidule eelarvest raha juurde

Kevadel tõstsid bussivedajad suurt kisa. Kütus oli läinud järsult nii kalliks, et riigi tellitud ja kinni makstud „tasuta“ maakondlikele sõitudele tuli vedajatel ise peale maksta. Toona hinnati puudujäägiks 4-5 miljonit eurot. Siis oli veel valitsuses Keskerakond, kuhu kuuluv majandusminister Taavi Aas rahustas, et küll aasta lõpus ülejääkidest need vajalikud miljonid leitakse.