Nii palju ütleks, et tõestisündinud lool põhinev seriaal tegeleb lõpus tulevikku vaatamisega, seda läbi ühe väljamõeldud tegelase. See paneb kogu tegevustiku tõelevastavuse kahtluse alla, kuigi seriaal toetub uurivate tehnoloogiaajakirjanike Jonas Leijonhufvudi ja Sven Carlssoni kirjutatud dokumentaalraamatule „Spotify Untold“, mille jaoks intervjueeriti üle 70 asjaosalise. Jääb mulje, et rootslaste endi poolt Netflixi tarvis tehtud seriaalis ühe suurima Rootsist alguse saanud maailmavallutuse üle väga uhke ei olda. Tõtt-öelda lootsin ma „The Playlisti“ käivitades, et tegu ongi doksarjaga. Aga ei – tõsielu sugemetega fiktsionaalne mängukas. Arusaamatu, miks meid ümbritsevas ajaaknas toimuvat ja popkultuuris olulist hämaga looritatakse.