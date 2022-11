Facebooki ainuvalitseja on kustutanud triljonifirmast üle 70 protsendi

Facebook polnud neil aastatel veel isegi mitte idee Mark Zuckerbergi peas. Suure finantskriisi järel alguse saanud kümnendipikkune pulliturg, mis sai COVIDi pandeemia ajal veel viimase lisatõuke, tõstis aga tema ettevõtte veelgi suurematesse kõrgustesse. Möödunud aasta kesksuvel jõudis Facebook märgilisse vahefinišisse: ettevõtte oli väärt triljon dollarit. Septembriks oli sellele lisandunud veel 70 miljardit, kuid see jäi ka tipuks.

Sel aastal on iga kvartalitulemus saatnud aktsia hinda põhja suunas. Pärast kolmanda kvartali tulemusi on ettevõtte väärtus seal, kus oli seitse aastat tagasi. Triljonifirmast on saanud veerandtriljonifirma. Kukkumine nagu dot-com krahhi ajal. Ja süüdistavad pilgu vaatavad üheainsa mehe otsa: Mark Zuckerberg.