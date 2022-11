SÕJAPÄEVIK (251. päev) | 120 000 noort lähevad Venemaal ajateenistusse. Kas uskuda, et nad ei jõua rindele?

Venemaal algab nüüd, ühe kuu pikkuse hilinemisega sügisene ajateenijate kutsumine teenistusse. 120 000 noort meest peaksid minema aastaks oma kohust täitma. Esimene loogiline küsimus siin on kohe, kas ajateenijad võivad sattuda ka rindele Ukrainas. Teadupärast ei ole Vene armeel isikkoosseisuga just kiita, on mitmeid juhtumeid, kus värskelt mobiliseeritud on jõudnud nädalaga rindele, hulk neist sealt ka juba koju tagasi, paraku mustas kotis.