Joonas Veelmaa kümme nippi, kuidas muuta oma elu mõttekamaks

Tere-tere, Areeni lugejapere! Kas teadsite, et meie väikeses Eestis on vahepeal ilmunud üks haruldaselt lopsakas luulekogu? Puändi kirjastus andis oktoobri algul välja Joonas Veelmaa ehk Pöial on Jala Alaska ehk Marek Marmori debüütluulekogu „Alaska“ ja mul on teile eriti hea uudis – väärt luulet on võimalik kirjutada ka liigse hõllanduseta!