„Korraks kartsin, et on teispoolsusesse minek.“ „Kalevi“ filmi rääkimata lugu: pandeemia keeras kõik pea peale

Esimesed proovivõtted filmitigi just Kalevi spordihallis, kuid siis saabus koroonapandeemia. Terve maailm pandi lukku, ka spordihalli uksed. Filmi visuaalsete efektide eest vastutanud ettevõtte Frost FX produtsent Heiki Luts meenutab, et pärast koroonapausi polnud võimalik tegelikku sündmuspaika enam võtete tarvis nõnda pikaks ajaks kinni panna.



„Filmimeeskond tuli küsima, et võtted toimuvad küll mujal, aga äkki ikka saaks kuidagi selle õige saali sinna ümber teha,“ räägib Luts. Nii kolitigi Saku suurhalli, sest see oli pikalt vaba ja suurem. Kalevi spordihall tehti filmis suuremaks, kui see tegelikkuses on. „Suurhall sobis filmimiseks isegi paremini, sest võimaldas meil ruumiga natukene loomingulisemalt ringi käia. Lükkasime publiku paar meetrit platsist eemale, hoides valgust mängijatel ning jättes publiku hämarusse. Nii on filmilikum,“ selgitab Luts.