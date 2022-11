VIDEO | Šokeerivad protestiaktsioonid kui kliimaaktivistide viimane õlekõrs. Kas plakatiga tänaval seismine on möödanik?

Teise põhjusena toob ta välja asjaolu, et sisemise arutelu käigus jõutakse tõdemuseni, et tähelepanu saamiseks tuleb tavapärast käitumist muuta. „Enam ei ole oluline, kui me igal reedel koguneme raekoja platsile, nüüd on järgmine faas. Tähelepanu saamiseks tuleb midagi muud teha,“ räägib Uba. See on ka põhjuseks, miks liikumine Just Stop Oil on viimastel kuudel aktiivsemaks muutunud.