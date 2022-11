SÕJAPÄEVIK (255. päev) | Kas Ukrainal on Hersoni tagasivõtmiseks piisavalt jõudu?

Järgmise nädala teisipäeval toimuvad Ameerika Ühendriikides vahevalimised. Nende tulemustest võib sõltuda, millises mahus ja mis tingimustel jätkavad Ühendriigid Ukraina sõjapingutuste toetamist. Vabariiklaste juht esindajatekojas Kevin McCarthy on väljendanud, et vabariiklaste võidu korral ei soovita enam Ukrainale „tühja tšekki“ väljastada. Tühja selles mõttes, et praegu kirjutaks ukrainlased justkui ise USA-le ette, millist abi nad vajavad ning kui palju.