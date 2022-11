Meremajanduse asekantsler: metsast oleme rääkinud palju, nüüd tuleb võtta ette ka meri

Mereäärsetele riikidele on meremajanduse valdkond palju olulisem kui pealtnäha tundub. Eesti ekspordist liigub ca 60 protsenti välja meritsi ning kaubavahetus suurimate ekspordipartneritega toimub just meretranspordi kaudu. Ka tänane keeruline julgeolekuolukord illustreerib hästi, miks tugevate sadamate ja neid toetava logistikasektori olemasolu on vajalik. Eri võimekustega ja hajutatud sadamate võrgustik aitab kriisides edukamalt hakkama saada. Kui sadamatevõrk pole võimeline kriisis töötama, tunneb inimene seda oma igapäevaelus esmatarbekaupade, toorainete ja toiduainete puudusena ruttu.