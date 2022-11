Ettevõtja kriitika: Eesti maksusüsteem pigistab inimesi, kes tagavad majanduse hea tervise

Eesti maksusüsteem on kõige konkurentsivõimelisem maailmas, ütleb Tax Foundation. Aga kui see on tõesti nii, siis miks on siin nõnda vähe rahvusvaheliste ettevõtete peakortereid? Miks ei tunta meid kogu maailmas kohana, kus on kõige-kõige parem äri teha? Sest Eesti süsteem, olgugi et paberil vinge, ei ole pärismaailmas konkurentsivõimeline.