Õudselt igav õudus

"UNISTUSTE KODU": Perekond kolib uhkesse häärberisse New Jerseys, kus neid hakkab ahistama stalker nimega "The Watcher". Pildil peaosatäitjad Naomi Watts ja Bobby Cannavale.

Mõnikord on nii, et lubad toimetuses midagi lugeda või vaadata ja siis pärast istud, vahid tühjade silmadega ekraani ja mõtled, et ei tasu selline yes-man olla. Eriti kipub sedasi juhtuma Netflixi omatoodanguga. Ilmselgelt on striimigigandi peakontoris sündinud otsus, et enam pole mõtet varjata, et neid mõttetuid lugusid ei trei mitte inimesed, vaid algoritmid (ja veel üsna andetud teised, isegi mu vanemate mikrolaineahi saaks paremini hakkama).