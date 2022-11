Suhte purunemise järel pedofiiliks tembeldatud. Eesti meeste lood

„Issi ütles, et ma pistaksin ta noku endale suhu. Mina ütlesin ei. Tema ütles, et ikka pistad. Siis ma lihtsalt jooksin duši alt välja. Ta jooksis mulle järele.“

Need on viieaastase Anni* sõnad. Ta ütles need uurijale selle aasta alguses, sotsiaalkindlustusameti lastemajas. Nädala jooksul enne ülekuulamist oli politsei- ja piirivalveametile kolmel korral teatatud Anni võimalikust seksuaalsest väärkohtlemisest. Kõigil kordadel oli info algallikas Anni ema Angela*, väidetavaks väärkohtlejaks aga Anni isa, Angela endine elukaaslane Andres*.