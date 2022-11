Kirevad tekstid, säravad biidid

Mina ei ole uue laine räpi asjus tekstitundlik. Tekstid on vokaalid ja vokaalid on selles mängus meloodiate, rütmide ja saundide teenistuses, mitte sisutiheduse tarvis. Peaasi, et häälitsetakse hästi! Aga hea küll. Seda tuleb küll tunnistada, et NKNi tekstid on Eesti uue laine räpi keskmisest tasemest jupp maad kõrgemal. Neil on külluslik sõnavara ja lokkav fantaasiavõime. Nad võivad olla iroonilised, isiklikud, krüptilised, filosoofilised, külvata oma mütoloogiat, visata sisse ka riukaid ja robustsemat nalja ning on selle juures alati leidlikud.