SÕJAPÄEVIK (259. päev) | Lõpuks ometi? Vene väed said käsu Hersonist taanduda, kuid kõik ei näi lahkuvat. Venelased julgestavad Krimmi

Täna tuleb palju uudiseid Hersonist. Kõigepealt lõuna paiku üllatav teade, et venelaste okupatsioonivõimu asejuht Kirill Stremoussov suri autoõnnetuses. Juba siis sahistati ka, et venelased võivad õhtul teatada Hersonist vägede välja tõmbamisest. See teade tuligi paar tundi hiljem.