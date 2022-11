SÕJAPÄEVIK (260. päev) | Hersonist põgenevad Vene väed võtsid kaasa Potjomkini kondid

Eile andsid Vene kindralid teada, et viivad väed Hersonist välja. Täna kinnitati Kremlist üle, et „kõik läheb plaanipäraselt“ – nagu varasemadki Vene armee suuremad lüüasaamised Ukrainas – ja tegemist ei ole venelaste sõnul mitte taganemisega, vaid üksuste manööverdamisega.

„Plaanipäraselt“ on Vene võimud Hersonis lõpetanud tsiviilelanikkonna evakueerimise (ukrainlaste hinnangul on tegemist siiski kohaliku elanikkonna küüditamisega). Vene riiklik uudisteagentuur RIA Novostis kommenteerib Hersoni okupatsioonivõimu esindaja Jekaterina Gubarejeva, et kuigi inimestel on endiselt võimalus üle jõe saada, siis „seda saab edaspidi teha omade vahenditega. Organiseeritud väljumised on lõpetatud ja neid ei plaanita uuesti avada.“