Aga täpselt nii on läinud, iga nädalaga hullemaks. Reformierakond kui üks valimisvõidu favoriit peab ära taluma nii jõhkraid rünnakuid opositsioonist, eriti EKRE-lt, kui ka oma juhitava koalitsiooni seest. Sotsid paistavad järjest enam silma kriitikaga Reformierakonna suunas, kuigi on nendega koos valitsuses. Kui veel enne aastavahetust on emotsioonid nii üleval ning võtted valusad, siis ootavad meil päris koledad neli kuud.