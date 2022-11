Ümber maailma purjetajate senised lemmikpeatused: Muhust Bornholmi ja Gijonini

Purjekas on meie kodu. Mööda vett seilav pesa. Purjetada on võimalik eri viisidel – matkata või võistelda, üksinda või sõpradega, lähedal või kaugel, peatustega või peatusteta. Peatusteta ümber palli sõitis Golden Globe'i regatil esimese eestlasena Uku Randmaa 252 päevaga. Oma seiklusel tahame me aga mõnes mõttes näha rohkem maad kui merd. Kogeda erinevaid lõhnu ja maitseid, kohalikke traditsioone, tunnetada erinevaid kultuure ja inimesi, tajuda mitmekesist loodust. Avada meeled, võtta meeltega vastu.

Maale saab peatudes, kas sadamates või ankurdades selleks lubatud paikades. Oma senise seikluse peatuspaigad saame jagada kolmeks – põhjamaised viikingid, transiit ning vamos a la playa. Kodumaalt on kõige kirevamalt meeles Muhu Lõunaranna sadam, sest just selle vastaskaldal poolsaare tipus korraldasid sõbrad meile kõige toredama teeleläkitamise. Sealne Luiskama vana lautrikoht on meile teise kodusadama eest. Muhumaa kadakad, päikseloojang, lõke ja pikk laud looduses. Abrukalt meenub tunne jooksurajalt – lõõskava päikese armutu kuumus lageda taeva all, seda Abruka ürgses laialehelises metsas. Üks jahutas, teine kuumutas. Pani mõtlema inimese rumalusele kaotada linnaruumist puud ning asendada need asfalteeritud pinnaga. Kuressaares tekkis esimest korda turisti tunne, kui restoranis küsisime midagi kohalikku. Pakuti värskeid austreid. Otsustasime, et Prantsusmaal ootavad ees veel värskemad.