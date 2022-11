SÕJAPÄEVIK (261. päev) | Hersonist taandumine otsustati nädalaid tagasi, sest Vene väed oleks „oma raskuse all kokku vajunud“

Ukrainas on täna veteranide päev ja Hersonis pidu. Linna ehivad sinikollased lipud ja naerusuised inimesed, sest Vene sõdurid on (suuresti) linnast lahkunud. Alles õhtul, napilt enne sõjapäeviku ilmumist, kinnitas Ukraina kaitseministeeriumi ametnik viimaks, et peaaegu kogu Hersoni linn on Ukraina kontrolli all.