„Tuli metsajooksult, kilekas seljas, hüppas matuselt läbi ja pani jälle ajama.“ Kiirem elu toob kaasa kiired matused

„Ma olin tegelikult verefoobik. Piisas, kui telekast verd nägin ja juba…“ jätab lause lõpetamata varem kelnerina töötanud Toomas Joonas (40). Ta on olnud 20 aastat koolnu preparaator ehk surnu matusteks ette valmistaja. Kiireimal päeval on ta kuusteist surnut „valmis teinud“. Peseb keha, näo, juuksed, riietab. Jätab ööseks näole kompressi. Järgmisel päeval teeb meigi.

Mõned lähedased on talle meigiks toonud surnu enda kosmeetika. „See on väga hea. Üks naisterahvas oli pool elu üht kallist toodet kasutanud, leidnud endale kõige ideaalsema toote. See oli minu jaoks üks lihtsamaid meike, võttis kõik kohe ilusti külge!“