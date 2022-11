Ukraina noored korraldavad puruks pommitatud külades muusikafestivale meenutavaid koristustalge

Koos kohalike elanike ja ametivõimudega likvideerib vabatahtlike ühendus Repair Together sõja tagajärgi Põhja-Ukrainas. Lammutatakse varemeid, koristatakse pommitamistest segi paisatud eluruume, lapitakse katust, krohvitakse ja kuulatakse üheskoos muusikat. Peamiselt just Kiievist pärit noored taastavad Tšernihivi oblasti külasid alates hetkest, mil need Vene vägede käest vabastati.