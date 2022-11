Ere baranka Lasnamäel

Valminud paviljon, mis ajutist loomu arvestades on ju tegelikult varjualune, soojak, nüüdses kontekstis lihtsalt üks varjumiskoht kunstinäitustele, on etem kui sedasorti juhtudel tavaliselt pakutakse. Selles on pretensioonikust. Lasnamäele minek paistab natuke rahvavalgustuslik – pole ju kümnetele tuhandetele inimetele elukohaks olevas linnaosas korralikku raamatukogu ega kino; hästi saab teha üksnes sporti ning šopingut.