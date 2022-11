Täna on Ukrainale oluline päev. See on päev, mil algas kõik, mis on viinud riigi sinna, kus praegu ollakse – kaitsesõtta Venemaa vastu, et ukraina rahvas saaks ise valida oma tee. Õigupoolest selle valiku nad 21. novembril üheksa aastat tagasi juba tegidki.